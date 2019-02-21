نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري على متن صاروخ سويوز الروسي

نجحت روسيا في إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 2.1" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور في كازاخستان، وعلى متنه القمر الصناعي المصري "إيجبت سات – أية".

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ويعد هذا أول إطلاق للصواريخ الروسية في عام 2019، حيث تمكن الصاروخ من إيصال القمر الصناعي ووحدة التعجيل "فريغات" بنجاح إلى المستوى المطلوب قبل أن ينفصل عنهما، وتسقط المرحلة الأولى منه.

ومن المقرر أن تقوم وحدة التعجيل والدعم "فريغات" بإيصال القمر الصناعي إلى مداره المحدد في أقرب وقت، حيث أنه من مميزات هذه الوحدة هي اختصار زمن وصول القمر إلى المدار .

وانطلق الصاروخ سويوز الحامل للقمر الصناعي من قاعدة بايكونور في تمام الساعة 19:47 بتوقيت موسكو، حيث صنع القمر المصري الجديد بعد فقدان القمر السابق "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والإعلان عن فقدانه والسيطرة عليه في 2015.

المصدر: RT