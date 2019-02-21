الصور الأولى للصاروخ الحامل للقمر الصناعي المصري الجديد والإعلان عن ساعة الإطلاق!

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس، عن ساعة "الصفر" لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات أيه، المقرر اليوم الخميس من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

roscosmos

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وكتبت الوكالة الفضائية الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الصاروخ سويوز الحامل للقمر الصناعي سينطلق من قاعدة بايكونور في تمام الساعة 19:47 بتوقيت موسكو.

وصنع القمر المصري الجديد بعد فقدان القمر السابق "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والإعلان عن فقدانه والسيطرة عليه في 2015.

roscosmos

والقمر الجديد تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس عام 2015، حيث يعتمد على تصميم القمر السابق، وهو قمر للاستشعار عن بعد وليس قمرا عسكريا، والاستشعار عن بعد مهمة للأقمار الفضائية المدنية بالكامل، لأن مصر لا تمتلك تقنيات عسكرية تستخدم لما يسمى بتكنولوجيا الملاحة الفضائية.

roscosmos

يستطيع هذا القمر التصوير بشكل عالي الدقة، وتحديد الأشكال الموجودة على الأرض التي يصل حجمها حتى 1 متر، وحجم ذاكرته أكبر من حجم ذاكرة القمر القديم، وسيكون قادرا على حماية نفسه حتى لا تتأثر أجهزته بأي مؤثرات خارجية.

المصدر: RT