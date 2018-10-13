تعرف على المرأة صاحبة صوت مساعد غوغل

عند إطلاق المساعد الصوتي لغوغل في مايو 2016، اتسمت "المرأة المساعدة" بالسرعة والدقة في تنفيذ طلبات البحث التي لا نهاية لها في جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة أيضا.

إقرأ المزيد

ويمكن القول إن مساعد غوغل هو أذكى مساعد صوتي نشط على كوكب الأرض، مع إمكانات متعددة اللغات وأنماط الكلام الطبيعية، فضلا عن قوة محرك البحث الأكثر استخداما على مستوى العالم، والتي تجعله يعمل خلف الكواليس لمنح المستخدم إجابات دقيقة وسريعة لطلبات البحث.

ومن الأسباب التي جعلت المساعد الصوتي لغوغل يتمتع بشعبية كبيرة، الطريقة الطبيعية التي يتفاعل بها مع مستخدميه، وهو أمر عملت Google جاهدة لتحقيقه بشكل صحيح.

وفي مقابلة مع "The Atlantic" تحدث، جيمس غيانغولا، المصمم الشخصي لمساعد غوغل وقدمه بشخصية تتمتع بدقة فائقة دون جعلها نابضة بالحياة، وقد اختيرت "مساعدة غوغل" من ولاية كولورادو لافتقار سكان المدينة إلى لهجة مميزة، حيث أنه من المهم تحقيق التوازن بين الروبوتية والواقعية.

وأوضح غيانغولا أنه من المهم أن يظل المساعد الآلي صادقا مع طبيعته السيبرانية، ولكن، يجب أن يكون ودودا بما يكفي للسماح لمستخدميه بالاعتراف به والثقة بكلماته.

إقرأ المزيد

وكشف غيانغولا أن لصاحبة صوت المساعد الصوتي لغوغل عائلة، "وهي الابنة الصغرى لأمين مكتبة البحوث وأستاذ فيزياء حاصل على بكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة نوث ويست".

وليس ذلك فحسب، فقد تحدث غيانغولا عن حياة "المساعد الصوتي" في فترة الطفولة قائلا: "لقد فازت بمبلغ 10 آلاف دولار في عرض Jeopardy: Kids Edition، وكانت تعمل كمساعدة شخصية لناقد تلفزيوني ساخر شهير جدا في وقت متأخر من الليل".

وتدعى الشخصية وراء المساعد الصوتي لغوغل "إيما كواتس" والتي تم تعيينها من قبل استوديوهات "Pixar" للرسوم المتحركة، وأفاد غيانغولا أنها كانت حاضرة في مؤتمر غوغل حيث تحدثت عن المساعد الشخصي قائلة: "يجب أن يكون قادرا على التحدث مثل الأشخاص العاديين، ولكن يجب أيضا ألا يظهر كأنه شخص حقيقي".

المصدر: ميرور