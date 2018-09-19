غوغل تمنح الآباء القدرة على إيقاف تشغيل هواتف أبنائهم بأصواتهم فقط!

تخطط غوغل لمساعدة الآباء والأمهات في وضع بعض "القواعد الأساسية الرقمية"، من خلال إضافة أدوات جديدة إلى تطبيق "Family Link".

وتتيح إحدى الأدوات المطورة للآباء إمكانية إغلاق هواتف أبنائهم، وبالتالي منعهم من كتابة الرسائل النصية على مائدة العشاء، على سبيل المثال.

وقريبا، سيتمكن الآباء من إيقاف تشغيل الهاتف باستخدام أصواتهم فقط.

وأطلقت غوغل تطبيق "Family Link"، في شهر مارس الماضي، لتزويد الآباء بتقارير النشاط الأسبوعية والشهرية حول استخدام الهاتف من قبل الأطفال، الذين يبلغون 13 عاما أو أقل، وذلك في محاولة للحد من إدمان الهواتف الذكية.

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وفي منشور ظهر يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، أوضح عملاق التكنولوجيا أن أولياء الأمور أبلغوا عن نجاح التطبيق، حتى مع دخول الأطفال لسنوات المراهقة.

لذلك، يتم إطلاق إصدار من تطبيق "Family Link"، ليناسب سن المراهقة أيضا. ومن المتوقع أن تصل الميزات الجديدة إلى الهواتف على مستوى العالم، بدءا من هذا الأسبوع.

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ويمكن للآباء التحكم بهواتف أبنائهم عبر التطبيق، باستخدام مساعد غوغل. وعلى سبيل المثال، يمكن للآباء قول "مرحبا غوغل، أقفل هاتف بيلي"، وسيحصل الأبناء على نافذة مدتها 5 دقائق لإنهاء ما يفعلونه قبل وقف تشغيل الجهاز.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء استخدام مساعد غوغل لتحديد موقع هاتف ابنهم المراهق. وعلى عكس الإصدارات السابقة من التطبيق، يمكن للمراهقين إيقاف تشغيل ميزات إشراف الوالدين عند رغبتهم بذلك.

ومع ذلك، ستتيح غوغل لأولياء الأمور معرفة متى يقوم المراهقون بذلك، عن طريق إصدار إشعار.

وعند استخدام التطبيق من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما، يجب على الطرفين الموافقة قبل تشغيل ميزة الإشراف.

وفي حال قرر أحد المراهقين إلغاء الإشراف بعد تفعيله، سيدخل الهاتف في وضع الإغلاق لمدة 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق تطبيق "Family Link"، يأتي كوسيلة تمكن الآباء من التحكم بشكل أكبر في إدمان الهواتف من قبل الأبناء. ويسمح هذا البرنامج بحجب التطبيقات غير المناسبة للأطفال، قبل تنزيلها من متجر غوغل بلاي. كما يمكنهم من معرفة الوقت الذي يقضيه الأطفال في تشغيل تطبيقاتهم المفضلة.

المصدر: ديلي ميل