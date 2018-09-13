غوغل "تقتل" أحد أهم تطبيقاتها وتثير استياء المستخدمين

قررت غوغل إيقاف العمل بتطبيق صندوق البريد الخاص بها "Inbox"، وسيتعين على المستخدمين التحول إلى اعتماد تطبيق وخدمات "Gmail" التابع للشركة، قبل التاريخ المحدد لإيقاف التطبيق.

وكتب فريق "Inbox" على تويتر قائلا: "على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعدتمونا على تحسين البريد الإلكتروني، لقد قدمنا ميزات Inbox الشائعة إلى Gmail لمساعدة المستخدمين على إنجاز المزيد من المهام، شكرا. سنركز على Gmail وسنقول وداعا إلى Inbox في نهاية مارس 2019".

Over the past 4 years you’ve helped us make email better. We’ve brought popular Inbox features to @Gmail helping 1B+ people get more done. Thank you.



We’ll be focusing on Gmail & saying bye to Inbox at the end of March 2019. Here’s a transition guide → https://t.co/6dOxgExpbm — Inbox by Gmail (@inboxbygmail) September 12, 2018

Say it ain't so. Google Inbox shutting down March 2019. I still think it's much better than Gmail — Chris Sevilleja (@chrisoncode) September 12, 2018

ويعد فريق "Inbox" في غوغل جزءا من فريق "Gmail" الأوسع، وأشار موقع "ذي فيرج" المتخصص في الأخبار التقنية، إلى أن التخلي عن هذا التطبيق لن يفقد أيا من الموظفين عمله.

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وطرح تطبيق وخدمات Inbox، في أكتوبر 2014، للمساعدة على تحسين خدمة البريد الإلكتروني Gmail. كما طرحت الشركة التطبيق كمنصة تجريبية لاختبار الميزات الجديدة التي سيتم طرحها لاحقا على Gmail. ثم في ماي 2015، قدمت الشركة إصدارا محسنا من التطبيق، صمم لجعل تصفح البريد الإلكتروني تجربة أكثر إنتاجية وسهولة.

وذكر المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي" أنه تم تنزيل تطبيق "Inbox" أكثر من 10 ملايين مرة منذ إطلاقه، مقابل مليار تنزيل لتطبيق Gmail الذي يتم تضمينه في معظم أجهزة أندرويد.

وتتمتع غوغل بتاريخ طويل مع إغلاق الخدمات التي لا تعتبرها شائعة، وقد أثار هذا الخبر امتعاض عدد كبير من المستخدمين.

Sad about Google Inbox shutting down. :(



Anyone have any suggestions for a new email client? I really don't want to use Gmail. pic.twitter.com/lFy0qZeGcG — Pixel Geek (@thepixelgeek) September 13, 2018

ولا يعد Inbox المنتج الأول الذي قدمته غوغل بنية تحسين خدمات البريد الإلكتروني، ففي عام 2009، أطلقت "Google Wave" كخدمة اتصال وتعاون من شأنها دمج البريد الإلكتروني مع المراسلات الفورية، وقامت الشركة بإغلاقه في نهاية المطاف عام 2012.

المصدر: ميرور