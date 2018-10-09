غوغل توقف شبكتها المخصصة للتواصل الاجتماعي!

أعلن القائمون على شركة غوغل عن نيتها إيقاف عمل شبكة "+Google" المخصصة للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت غوغل أنها "ستقوم تدريجيا بإيقاف عمل الحسابات الشخصية في +Google حتى أغسطس العام القادم، وبعدها ستعمل الحسابات المخصصة للشركات فقط على الشبكة".

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وأشارت الشركة إلى أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى ضعف استخدام الشبكة من قبل الناس، فالخبراء لاحظوا أن "المستخدمين لا يقضون في تصفح حساباتهم أكثر من 5 دقائق يوميا".

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في عالم التقنية أن السبب الحقيقي وراء إغلاق غوغل لهذه الشبكة "هو الثغرة البرمجية التي تم اكتشافها في الشبكة ربيع العام الجاري، والتي كان من الممكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت للوصول إلى حسابات أكثر من 500 ألف مستخدم".

المصدر: فيستي