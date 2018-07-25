آبل تطور مساعدها المنزلي الذكي

أدخلت آبل على مساعد "HomePod" المنزلي الذكي ميزات جديدة عبر تحديثها لنظام "iOS" الأخير.

ويتميز التحديث الأخير لـ "HomePod" بأن المستخدم بات قادرا على استعماله لإجراء المكالمات والرد عليها مباشرة، دون الحاجة للرجوع إلى الهاتف كل مرة، لكن بشرط أن يكون المساعد الذكي متصلا مع الهاتف، كون الأخير سيكون المسؤول عن تأمين الاتصال بالشبكات الخلوية.

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أما الميزة الأخرى التي باتت متوفرة في المساعد الذكي بعد تلقيه نسخة "iOS 12"، فهي إمكانية ضبط أكثر من منبه أو ميعاد للتذكير بالمهام التي يرغب المستخدم بالقيام بها خلال اليوم.

كما أصبح بإمكان المستخدم الاعتماد على "HomePod" ليتصل بهاتفه في حال أضاعه في الشقة أو بمكان قريب ليعثر عليه.

المصدر: لايف. رو