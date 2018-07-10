"ياندكس" الروسية تبدأ ببيع مساعدها المنزلي الذكي

أعلنت شركة "ياندكس" الروسية عن بدء استقبال الطلبات لشراء مساعدها المنزلي الذكي الجديد، عبر موقعها الرسمي "Yandex.Market".

وتعرض الشركة الجهاز مقابل 160 دولارا تقريبا، حيث سيحصل المشتري معه على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر لموقع "ivi.ru" المخصص لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 3 أشهر مجانية لاستخدام خدمتي "Yandex.Music" و"kinopoisk" للموسيقى والأفلام.

وتبلغ أبعاد الجهاز الجديد (14х14х23) سم، ويحوي داخله مكبرات صوت متطورة باستطاعة 50 واطا، بالإضافة إلى 7 ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم بدقة متناهية.

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ويشبه المساعد مبدأ عمل مساعدات أمازون وغوغل وآبل المنزلية، ويمكنه التواصل مع الأجهزة والهواتف الذكية وحتى التلفاز أو الكمبيوتر عبر شبكات البلوتوث وwifi. كما يمكنه التعامل مع مساعد "أليسا" الصوتي الذي طورته "ياندكس"، ويمكن المستخدم من معرفة الرسائل النصية والصوتية التي ترد إلى هاتفه الذكي، ومعرفة أهم الأخبار وحتى أحوال الطقس عن طريق خدمات الإنترنت.

المصدر: فيستي