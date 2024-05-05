خبير يكشف عيوب لا يمكن تجاهلها في آيفون 15

استعرض كيريل موروزوف، الصحفي في موقع "iPhones.ru" للإلكترونيات الاستهلاكية، بعض الملاحظات بناء على تجربته لهاتف iPhone 15 Pro Max بسعة 512 غيغابايت.

ويقول الخبير: أعتقدت أن سطح التيتانيوم غير اللامع يقدم حلا لمشكلة بقاء آثار بصمات الأصابع، ولكن في الواقع لم يتغير الوضع مقارنة بالموديلات السابقة.

بالإضافة لذلك، أشار إلى أنه من الصعب جدا تلميع حواف الهاتف الذكي وإعادته إلى حالته الأصلية، خاصة في حالة الطراز الأسود.

وانتقد موروزوف أيضا الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island)، معتبرا أنها عديمة الفائدة بنسبة 95٪ باستثناء ضبط ساعة الإيقاف.

وأشار إلى أن الفتحة التي تحتوي على جميع ميزات الجزيرة الديناميكية تقع في مكان لا يمكن لإبهام اليد الوصول إليه حتى بوجود رغبة قوية.

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بالإضافة لذلك، يشير موروزوف إلى أن استخدام التيتانيوم في الهاتف الذكي كان مفيدا فقط من حيث الوزن، دون تقديم أي مزايا أخرى.

علاوة على ذلك، انتقد موروزوف عدم وجود كابل USB 3 لنقل البيانات بسرعة ضمن حزمة المكونات عند شراء iPhone 15 Pro Max

أخيرا، يعتقد موروزوف أن شركة آبل لا تزال تملك سبلا للتطوير، وعبر عن أمله في إصدار هواتف ذكية بتصاميم تراعي وجود حواف غير حادة، على غرار تصاميم جهازي MacBook Air وMacBook Pro الجديدين.

المصدر: غازيتا