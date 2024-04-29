رئيس آبل ينشر إعلانا غامضا للحدث المنتظر في 7 مايو

نشر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إعلانا تشويقيا غامضا للمؤتمر المنتظر المقرر عقده في 7 مايو، مؤكدا أنه سيتم بثه عبر الإنترنت.

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ونشر كوك رسما تشويقا بالألوان الزاهية لشعار آبل (التفاحة) على موقع X، داعيا المتابعين لترقب الحدث. كما نشر موقع الشركة الإلكتروني نسخة من الرسم المتحرك يتضمن يدا تحمل قلما.

وسيتم بث المؤتمر عبر الإنترنت على Apple TV وموقع آبل الإلكتروني.

وقال مارك غورمان، أحد مستشاري آبل، إن الشركة على وشك الكشف عن العديد من أجهزة "آيباد" الجديدة، بما في ذلك جهاز "برو" مزود بشاشة OLED جديدة.

وزوّدت هواتف "آيفون" بشاشات OLED، التي توفر جودة صورة أفضل، منذ عام 2017.

ويؤكد موقع MacRumors أنه سيتم الإعلان عن نموذجين من "آيباد برو" مع شاشة OLED، ونموذجين من "آيباد Air". وستكون هذه أول أجهزة "آيباد" جديدة منذ عام 2022.

ويضيف موقع MacRumors أن آبل ستطرح أيضا قلما ذكيا للقيام ببعض الإجراءات، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة.

ويقال إن الشركة تعمل على اثنين على الأقل من الهواتف الذكية الجديدة، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتم الكشف عنها في حدث الشهر المقبل.

وبعد وقت قصير من حدث مايو، سيقام مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC)، في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، على الرغم من أنه سيركز على البرامج الجديدة بدلا من الأجهزة.

كما نشر تيم كوك إعلانا "ضخما" للذكاء الاصطناعي، ربما يتضمن منتجا مشابها لـ ChatGPT.

المصدر: ديلي ميل