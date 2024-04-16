آبل تمتثل للضغوطات وتلغي مصطلح "برعاية الدولة" في إشعار أمني

امتثلت شركة آبل لمطالب التراجع عن استخدام مصطلح "برعاية الدولة" عندما أرسلت أحدث تحذير لمستخدميها في 92 دولة من "هجوم برامج تجسس مرتزقة".

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وأفادت التقارير بأن آبل أرسلت إشعارا بالبريد الإلكتروني إلى المستخدمين المستهدفين يوم الخميس، زاعمة أن المهاجمين حاولوا "اختراق" أجهزة "آيفون" الخاصة بهم عن بعد.

ونشرت شركة التكنولوجيا العملاقة على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء الفائت، أن إشعارات التهديد صممت لمساعدة المستخدمين "الذين ربما تم استهدافهم بشكل فردي من قبل هجمات برامج التجسس المرتزقة".

وفي بياناتها السابقة، ربطت آبل إرسال إشعارات التهديد هذه بالهجمات التي ترعاها الدولة. وزعمت أيضا أن مثل هذه الهجمات ارتبطت تاريخيا بالجهات الحكومية، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تطور برامج تجسس للمرتزقة نيابة عنها، مثل برنامج التجسس Pegasus من شركة NSO Group ومقرها إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز يوم الخميس، نقلا عن مصدر لديه معرفة مباشرة، أن إزالة مصطلح "برعاية الدولة" من وصف إشعارات التهديد يأتي بعد ضغوط متزايدة من الحكومة الهندية. وأجرت الشركة محادثات مكثفة مع المسؤولين الهنود قبل إصدار أحدث مجموعة من التنبيهات، وفقا للمصدر.

وفي أكتوبر الماضي، اتهم سياسيون معارضون في الهند حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمحاولة اختراق هواتفهم المحمولة، بعد أن تلقوا رسائل من شركة آبل تحذرهم من هجمات ترعاها الدولة.

وعلى الفور، طلبت نيودلهي من شركة آبل المساعدة في التحقيق في الأمر وتقديم معلومات "حقيقية" و"دقيقة". وبحسب رويترز، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومات الأخرى أثارت أيضا مخاوف مماثلة.

وكشفت آبل في إشعارها بالبريد الإلكتروني للمستخدمين هذا الأسبوع، أنها أرسلت إشعارات تنبيه مماثلة عدة مرات سنويا منذ عام 2021. وتم إخطار المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن.

المصدر: RT