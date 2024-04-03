 
مباشر

"تليغرام" يمكّن أصحاب القنوات من جني الأرباح

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xa18

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" أن أصحاب القنوات على التطبيق بات بإمكانهم الحصول على أرباح من الدعايات عبر قنواتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أصحاب القنوات على "تليغرام" بات بإمكانهم الحصول على 50% من أرباح الإعلانات التي تنشر عبر قنواتهم، شريطة أن تحوي القناة على 1000  مشترك أو أكثر.

وستكون عمليات سحب الأرباح متوفرة لأصحاب القنوات على "تليغرام" خلال الأسابيع المقبلة، وعبر منصة Fragment.

3dnews
إقرأ المزيد
بافل دوروف يعلن حظر
بافل دوروف يعلن حظر "تلغرام" آلاف الحسابات الداعية للإرهاب ويكشف عن خاصية سيبدأ العمل بها قريبا

وسيحصل أصحاب القنوات على أرباحهم بعملة Toncoin الرقمية، ويمكنهم سحب الأرباح دون عمولة، أو توظيفها لدفع الإعلانات المأجورة عبر خدمات Premium في التطبيق أو للحصول على أية خدمات مأجورة أخرى من "تليغرام".

وأشار القائمون على "تليغرام" إلى أن الإعلانات لن تظهر للمستخدمين في الدردشات العادية، بل ستظهر في القنوات التي تنطبق عليها الشروط التي ذكرت سابقا فقط.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا