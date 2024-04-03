"تليغرام" يمكّن أصحاب القنوات من جني الأرباح

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" أن أصحاب القنوات على التطبيق بات بإمكانهم الحصول على أرباح من الدعايات عبر قنواتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أصحاب القنوات على "تليغرام" بات بإمكانهم الحصول على 50% من أرباح الإعلانات التي تنشر عبر قنواتهم، شريطة أن تحوي القناة على 1000 مشترك أو أكثر.

وستكون عمليات سحب الأرباح متوفرة لأصحاب القنوات على "تليغرام" خلال الأسابيع المقبلة، وعبر منصة Fragment.

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وسيحصل أصحاب القنوات على أرباحهم بعملة Toncoin الرقمية، ويمكنهم سحب الأرباح دون عمولة، أو توظيفها لدفع الإعلانات المأجورة عبر خدمات Premium في التطبيق أو للحصول على أية خدمات مأجورة أخرى من "تليغرام".

وأشار القائمون على "تليغرام" إلى أن الإعلانات لن تظهر للمستخدمين في الدردشات العادية، بل ستظهر في القنوات التي تنطبق عليها الشروط التي ذكرت سابقا فقط.

المصدر: 3dnews