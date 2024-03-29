بافل دوروف يعلن حظر "تلغرام" آلاف الحسابات الداعية للإرهاب ويكشف عن خاصية سيبدأ العمل بها قريبا

أكد مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف إحباط التطبيق عشرات آلاف الدعوات الإرهابية وحظر آلاف الحسابات الداعية للإرهاب في روسيا، في أعقاب اعتداء مجمع "كروكوس" بضواحي موسكو مؤخرا.

وأضاف أن مستخدمي برنامج المراسلة بدأوا منذ 4 أيام يشكون من أخبار تتضمن دعوات لشن هجمات إرهابية في روسيا، وأن خبراء "تيليغرام" أحبطوا عشرات الآلاف من محاولات إرسال مثل هذه الرسائل، وحظروا الآلاف من مروجي الدعوات الإرهابية.

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وأشار إلى أن مستخدمي "تيليغرام" في روسيا وبيلاروس وأوكرانيا سيستطيعون اعتبارا من 1 أبريل المقبل تحديد الرسائل الموجهة إليهم.

وأكد أن "تيليغرام" ليس ساحة للرسائل البريدية غير المصرح بها ودعوات العنف.

وطالب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف مؤسس تطبيق "تيليغرام" مؤخرا بتشديد الرقابة على محتوى التطبيق بعد ازدياد استخدامه من الإرهابيين.

المصدر: لايف