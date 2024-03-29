بيسكوف يطالب مؤسس "تيليغرام" بمنع استخدامه من قبل الإرهابيين

طالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتشديد الرقابة على محتوى التطبيق بعد ازدياد استخدامه من قبل الإرهابيين.

وقال بيسكوف: "هذا المورد الفريد والاستثنائي من الناحية التكنولوجية، يصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين حيث يتم استخدامه لأغراض إرهابية".

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ولفت بيسكوف إلى أنه لن يتم حظر التطبيق في روسيا، لكن الأمر يتطلب اهتماما متزايدا ومتابعة، خاصة من قبل مؤسسه بافيل دوروف.

ويلجأ الإرهابيون إلى استخدام "تلغرام" للتواصل وتوظيفه لأغراض إرهابية، حيث بعثت جهات مجهولة عقب هجوم "كروكوس" الإرهابي رسائل لطلبة مدرسة بمدينة ماريوبول الروسية عبر "تلغرام" تعرض عليهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ هجمات على المدارس بمناطقهم.

المصدر: RT