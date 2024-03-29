 
مباشر

بيسكوف يطالب مؤسس "تيليغرام" بمنع استخدامه من قبل الإرهابيين

أخبار العالم

بيسكوف يطالب مؤسس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8v8

طالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتشديد الرقابة على محتوى التطبيق بعد ازدياد استخدامه من قبل الإرهابيين.

وقال بيسكوف: "هذا المورد الفريد والاستثنائي من الناحية التكنولوجية، يصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين حيث يتم استخدامه لأغراض إرهابية".

إقرأ المزيد
بعد هجوم
بعد هجوم "كروكوس" .. مراهقون في روسيا يتلقون عروضا مالية عبر "تلغرام" لتنفيذ أعمال إرهابية

ولفت بيسكوف إلى أنه لن يتم حظر التطبيق في روسيا، لكن الأمر يتطلب اهتماما متزايدا ومتابعة، خاصة من قبل مؤسسه بافيل دوروف.

ويلجأ الإرهابيون إلى استخدام "تلغرام" للتواصل وتوظيفه لأغراض إرهابية، حيث بعثت جهات مجهولة عقب هجوم "كروكوس" الإرهابي رسائل لطلبة مدرسة بمدينة ماريوبول الروسية عبر "تلغرام" تعرض عليهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ هجمات على المدارس بمناطقهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا