بعد هجوم "كروكوس" .. مراهقون في روسيا يتلقون عروضا مالية عبر "تلغرام" لتنفيذ أعمال إرهابية

قرر طالبان في ماريوبول الروسية إبلاغ الجهات المسؤولة في منطقتهم بعد تلقيهما رسائل من مجهول عبر تطبيق "تلغرام" تعرض عليهما مبالغ مالية مقابل تنفيذ هجوم على مدرسة في منطقتهم.

الجدير بالذكر أن الرسائل وصلت إلى حسابات الطالبين في الصف الثامن بماريوبول بجمهورية دونيتسك يوم 25 مارس الجاري بعد هجوم كروكوس الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو يوم الجمعة 22 مارس.

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وعرض المرسل مجهول الهوية على الطالبين المراهقين تلقي مبلغ 1.5 مليون روبل روسي (16 ألف دولار أمريكي) مقابل شن هجوم على "المدرسة رقم 1" في بلدة نوفوازوف يوم 25 مارس، بحسب ما ذكره الطالب إيغور لوكالة "نوفوستي".

بدورهم أكد عاملون في القطاع التربوي، المعلمون وناشطون في "الفرقة الشعبية" في ماريوبول هذا الأمر وقاموا بإبلاغ وكالات إنفاذ القانون بذلك.

وقال الطالب إيغور إن المرسل المجهول أكد له في الرسالة استعداده لدفع هذا المبلغ وأنه في حال موافقته سيقوم بتحديد مكان اللقاء في وقت لاحق لإتمام الأمر.

يشار إلى أن "الفرقة الشعبية" منظمة محلية تعنى بنشاطات الرياضة لجيل الشباب والتربية الوطنية للسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت مصادر "الفرقة الشعبية" لوكالة "نوفوستي" أن 3 مراهقين تلقوا رسائل تتضمن عرضا لهم بارتكاب هجوم إرهابي. وحاليا تم حذف الحساب الذي كتب إلى المراهقين، ولكنهم حفظوا الرسالة وعرضوها على "نوفوستي".

المصدر: نوفوستي