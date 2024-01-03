أهم "محتوى ترند" على "تيك توك" لعام 2023!

كشف "تيك توك" عن أهم منشورات "ترند" لعام 2023، من الهوس بالإمبراطورية الرومانية إلى الاستمتاع بـ "عشاء الفتاة".

ويعرض تقرير "عام على تيك توك" ما لم يتمكن المستخدمون من إبعاد أعينهم عنه خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال آدم بريسر، رئيس العمليات في "تيك توك": "إن "عام 2023 على تيك توك" هو وسيلة بالنسبة لنا لتكريم بعض اللحظات المميزة التي حدثت على "تيك توك" على مدار العام. إنه نافذة على القصص التي ألهمت ورفّهت وعلّمت أكثر من مليار شخص حول العالم".

1. ويس أندرسون

يرى "ترند" ويس أندرسون، الذي سمي على اسم المخرج الأمريكي، المستخدمين يستعرضون مهاراتهم في تحرير الفيديو من خلال تدرج الألوان والتركيب واللقطات الطويلة الثابتة المرادفة للمؤلف.

وتصور مقاطع الفيديو مشاهد عادية تتراوح من الروتين الدنيوي لإعداد قهوة الصباح إلى اللحظات الحميمة، مثل الترحيب بالطفل الأول للزوجين بأسلوب فيلم ويس أندرسون.

وحصل الترند السينمائي على 2.6 مليار مشاهدة على "تيك توك".

2. الإمبراطورية الرومانية

هذا العام، شارك مجتمع "تيك توك" اكتشافا جماعيا مفاده أن الرجال يفكرون بانتظام في الإمبراطورية الرومانية.

وشاركت النساء على "تيك توك" مقاطع فيديو تظهر سؤالهن الرجال في حياتهن عن عدد المرات التي يفكرون فيها في الفترة التاريخية للإمبراطورية، ويجيب البعض أنهم يفكرون فيها كل يوم.

وأثار هذا الترند، الذي تمت مشاهدته أكثر من 2.4 مليار مرة، جدلا حول "المعادل" للإمبراطورية الرومانية النسائية، حيث توقع المستخدمون أنها قد تكون التفكير في أفضل صديق سابق.

3. العلم البيج، العلم الأحمر، العلم الأخضر

يتضمن ترند العلم البيج والأحمر والأخضر، الذي حقق 8.52 مليار مشاهدة، ثلاثة فلاتر تسلط الضوء على ما يعتبره المستخدمون أفضل وأسوأ السمات الشخصية. وتشير الأعلام الحمراء إلى سلوك غير جذاب بينما تشير الأعلام الخضراء إلى السمات المرغوبة.

وتم لاحقا تضمين الأعلام البيج في أي شيء يعتبر مزعجا إلى حد ما أو غير عادي أو حتى ممل.

ويختار المستخدم الفلتر الموجود على "تيك توك" حيث تظهر ثلاثة أعلام في الجزء العلوي من الفيديو قبل أن يتم قلب كل واحد منها للكشف عن سمة الشخصية.

وبحسب موقع "تيك توك"، فإن المؤثرة الفرنسية الكندية لورا غويون، التي لديها أكثر من 980 ألف متابع، هي التي قدمت لأول مرة الفلتر باللون البيج.

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4. فتاة الصيف

يشير "ترند فتاة الصيف" إلى الموقف الخالي من الهموم الذي تتمتع به الفتيات معظم أشهر الصيف، وحصد أربعة مليارات مشاهدة.

5. عشاء الفتاة/عشاء الشاب

بدأ ترند عشاء الفتاة بعد أن شاركت مستخدمة "تيك توك"، أوليفيا ماهر، مقطع فيديو لعشاءها في شهر مايو، والذي لفت انتباه أكثر من 1.6 مليون مستخدم.

ويظهر الفيديو تشكيلة الخبز وقطع الجبن الصغيرة والعنب، واصفة الوجبة بأنها شيء قد يأكله "فلاح العصور الوسطى".

ويظهر هذا الترند، الذي حصد أكثر من 2.67 مليار مشاهدة، أن النساء على "تيك توك" يستمتعن بالوجبات الخفيفة كوجبة رئيسية تقليدية، ما دفع رجال "تيك توك" إلى الكشف عن عاداتهم الغذائية المعروفة باسم "عشاء الشاب".

وغالبا ما شهدت مقاطع الفيديو هذه رجالا يستبدلون الغداء أو العشاء بطبق من شرائح اللحم وعلبة سجائر.

6. كشك تصوير الكتاب السنوي

يتضمن هذا الترند فلتر يُظهر للشخص الشكل الذي قد يبدو عليه إذا تم تغيير مظهره في التسعينيات.

ويختار المستخدمون الفلتر، ويتخذون وضعية معينة ويضغطون على الشاشة التي تحول وجوههم إلى صورة كتاب سنوي تحاكي صور الرأس التي قد يجدها المرء في الكتاب السنوي للمدرسة الثانوية الأمريكية.

ومن الرياضيين إلى الفتيات العصريات مع تسريحات الشعر المموجة والأقراط الدائرية، حصد الفلتر حوالي 2.6 مليار مشاهدة وتم إنشاؤه بواسطة المستخدم Joannitante، وهو مصمم متعدد التخصصات.

7. فلتر العمر

يتيح هذا الفلتر للمستخدمين تغيير وجوههم، ما يمنحهم شعرا رماديا وتجاعيدا، لتقديم رؤية واقعية مرعبة لمظهرهم في المستقبل.

وشوهد الفلتر، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير مظهر المستخدمين، أكثر من 816 مليون مرة.

المصدر: ديلي ميل