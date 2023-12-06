عمليات بحث بريئة على غوغل قد تؤدي إلى برامج ضارة!

يستخدم مجرمو الإنترنت مصطلحات بحث شائعة مثل "كيفية كسب المال عبر الإنترنت" و"تايلور سويفت"، كمصيدة لحث المستخدمين على تنزيل البرامج الضارة.

كيفية كسب المال على الإنترنت

تقدم بعض الشركات امتيازات رائعة للموظفين أو أجورا عالية، ولكن من الصعب العثور على وظائف جيدة.

كن حذرا من العقود أو الوظائف بدوام جزئي مع العديد من الامتيازات غير العادية.

وقد تكون هذه وظيفة دعم مكتبي بدوام جزئي تقوم بها عن بعد من خلال خطة تعويضات سخية، أو منصب يقدم جدولا زمنيا أكثر مرونة بكثير من المتوقع.

وإذا طُلب منك تنزيل برنامج خاص لإجراء اختبار، فهذا بمثابة علامة حمراء للبرامج الضارة.

مواقع مجانية للأشخاص وأرقام الهواتف

تشتهر مواقع الويب التي تعد بمساعدتك في العثور على الأشخاص أو تتبع أرقام الهواتف، بسرقة الأشخاص.

لكن هذه المواقع تحاول ببساطة دفعك إلى اشتراك باهظ الثمن. لذا:

● تحقق من المعلومات المتاحة للجمهور مثل الوثائق الحكومية وسجلات الاعتقال ومعلومات الملكية.

● قم بإجراء بحث شامل على غوغل.

البرامج الضارة على الفيلم

تؤدي عمليات البحث البريئة عن الأفلام والعروض والمشاهير إلى نتائج مروعة.

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ووجدت دراسة جديدة مصطلحات البحث الأكثر شيوعا لإصابة أجهزة الأطفال بالبرامج الضارة.

ووجدت Home Security Heroes، وهي شركة تساعد العائلات على البقاء آمنا عبر الإنترنت، أن أكثر من نصف نتائج البحث عن "The Boss Baby" و"Transylvania 2" و"Sonic the Hedgehog" يمكن أن تحتوي على برامج ضارة.

وتؤدي العديد من الروابط عادة إلى مواقع تنزيل غير قانونية، وتنتظر فقط إصابة أي شيء يأتي في طريقها.

وتعتبر البرامج التلفزيونية محفوفة بالمخاطر أيضا: فقد أثارت 47% من عمليات البحث على غوغل المتعلقة بسلسلة "Pokémon" علامة حمراء بشأن البرامج الضارة.

خطر المشاهير

كشفت عمليات البحث على الإنترنت عن أريانا غراندي وفرقة 5 Seconds of Summer الأسترالية عن العديد من النتائج المشبوهة.

ويمكن لغوغل وBing وياهو، تصفية المحتوى الصريح أو الذي قد يكون ضارا، من نتائج البحث.

● غوغل: على جهازك، انتقل إلى إعداد البحث الآمن. حدد تصفية أو تمويه أو إيقاف.

● Bing: افتح المتصفح وانتقل إلى Bing.com. حدد أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن من النافذة. وحدد الإعدادات > المزيد. واختر تفضيلات البحث الآمن: صارم أو متوسط أو متوقف. وحدد حفظ في أسفل القائمة.

● ياهو: انتقل إلى صفحة بحث ياهو، وتأكد من تسجيل الدخول. انقر فوق رمز التطبيق > الإعدادات > التفضيلات من صفحة نتائج البحث. وحدد تفضيلات البحث الآمن من القائمة.

ويجب عليك تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك للحماية من عمليات البحث التي يمكن أن تؤدي إلى برامج ضارة.

المصدر: ديلي ميل