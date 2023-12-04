حيلة بسيطة في "آيفون" لإجراء مكالمات FaceTime مع مستخدمي "أندرويد"!

يمكن لمستخدمي "آيفون" دعوة أصدقائهم وعائلتهم الذين يمتلكون هواتف "أندرويد" للانضمام إلى مكالمة Facetime، بفضل تحديث iOS 15.

ولا يزال خيار النقر فوق اسم الشخص للانضمام إلى مكالمة فيديو غير متاح، ولكن بعد فتح تطبيق Facetime مباشرة، يوجد خياران في الجزء العلوي من الشاشة: "إنشاء رابط" و"New Facetime".

ويشير الإشعار الموجود أسفل "إنشاء رابط" إلى أنه يمكن لمستخدمي "آيفون" دعوة أي شخص للمكالمة، حتى مستخدمي "أندرويد" وأجهزة "ويندوز".

وتعمل الميزة بشكل مشابه لمكالمة Zoom - بمجرد تحديد الرابط، سيظهر خيار لإضافة أسماء، وبعد تحديد اسم الشخص، سيتم إنشاء نص تلقائيا له مع الرابط المرفق.

وعندما ينقر مستخدم "أندرويد" على الرابط، سيتم تشغيل مكالمة FaceTime إما في متصفح موقع الويب Chrome أو Edge.

وقد لا تتعرف المتصفحات الأخرى مثل Firefox على الرابط، وبدلا من ذلك تعرض رسالة خطأ.

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وكما هو الحال مع مجموعات الرسائل النصية من "آيفون" إلى آخر، يمكن للمستخدمين تسمية مجموعة FaceTime قبل إرسال الرابط عن طريق تحديد خيار "إضافة اسم".

وتحاول الميزة أيضا التنافس مع خيارات مكالمات الفيديو الأخرى مثل Google Meets أو Zoom من خلال تضمين خيار التقويم لجدولة مكالمات FaceTime مسبقا.

ومن خلال تحديد أيقونة "إضافة" أو "+" في الجزء العلوي من تطبيق تقويم آبل، يمكن لمستخدمي "آيفون" كتابة "مكالمة فيديو" في شريط الموقع وتحديد FaceTime أو لصق الرابط الذي تم إنشاؤه لغير مستخدمي "آيفون" مباشرة في التطبيق.

ويمكنك مشاركة الرابط مع الآخرين عن طريق فتح تطبيق FaceTime حيث ستتم مزامنة المكالمة المجدولة القادمة من التقويم، ويمكن مشاركتها مباشرة.

وعلى عكس مكالمات الفيديو الأخرى، لا تنتهي صلاحية الروابط تلقائيا، لذا يمكنك الاستمرار في استخدام الرابط نفسه لجميع المكالمات المستقبلية مع نفس الأشخاص.

وبمجرد حصولك على رابط FaceTime، يمكن لمستخدمي "أندرويد" وضع إشارة مرجعية عليه في متصفحهم والنقر فوق زر "انضمام" الذي سيرسل إشعارا إلى مستخدم "آيفون" الذي أنشأ الرابط، يفيد بأن "شخصا ما طلب الانضمام".

المصدر: ديلي ميل