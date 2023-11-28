"واتس آب" تعيد إلى تطبيقها ميزة شائعة حذفتها العام الماضي

بعد مرور عام على إزالة ميزة "العرض مرة واحدة" الشهيرة للصور ومقاطع الفيديو من تطبيق "واتس آب" الويب وسطح المكتب، تعمل "ميتا" على طرحها مرة أخرى للمستخدمين.

وتم تقديم ميزة إرسال الوسائط بشكل لا يمكّن من رؤيتها إلا مرة واحدة قبل أن تختفي، أو ميزة "التدمير الذاتي"، في عام 2021 بواسطة "واتس آب".

WhatsApp is rolling out a feature to send view once photos and videos from Desktop apps!



In the past few weeks, WhatsApp enabled support for sending view once messages from WhatsApp for Windows, macOS, iPad, and Web!https://t.co/qUHSRFwswxpic.twitter.com/4IxQFN0Njd — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 26, 2023

وتم الترحيب بهذه الخطوة باعتبارها تعزز الخصوصية من قبل الكثيرين، ما يمنع إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو إلى مستخدمين آخرين.

ومع ذلك، أثار عدد من الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال مخاوف بشأن هذه الوظيفة، محذرة من أنها قد تسمح للمعتدين بمشاركة وارتكاب إساءة معاملة الأطفال.

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وبصرف النظر عن هذه المخاوف، أحب المستخدمون الميزة، ما جعلها واحدة من أكثر ميزات التطبيق شيوعا، لذلك شعروا بالانزعاج الشديد في العام الماضي عندما تم حظرها على سطح المكتب.

وقامت "واتس آب" بإزالة الميزة لأنها لم تتمكن من منع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للصور والفيديوهات.

ولكن بعد مرور عام، أعادوا الميزة مرة أخرى، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان قد تم إصلاح المشكلة أم لا.

ولا يمتلك جميع مستخدمي "واتس آب" على الويب أو سطح المكتب هذه الميزة حتى الآن، ولكن من المفترض أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أتاحت شركة "واتس آب" ميزة إرسال الرسائل "ذاتية التدمير" لأنظمة التشغيل "ويندوز" وmacOS و"آي باد" والويب.

وقال موقع WABetaInfo: "في رأينا، تعد استعادة القدرة على إرسال الرسائل بميزة العرض بمجرد لمرة واحدة لتطبيقات سطح المكتب مفيدة جدا للمستخدمين".

وتتيح هذه العملية للمستخدمين أخيرا إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، ما يمنع تخزينها في ذاكرة الجهاز ويوفر مستوى أفضل من الخصوصية.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من كشف الموقع أن "واتس آب" يختبر أيضا ميزة الاستماع مرة واحدة للملاحظات الصوتية.

وتعمل وظيفة الاستماع مرة واحدة في كلا الاتجاهين، حيث لا يتمكن المرسل من الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى بعد الإرسال، وهي أخبار سيئة إذا كنت لا تستطيع تذكر ما أرسلته في وقت لاحق.

وأشارت التقارير السابقة إلى أنه سيتم أيضا طرح ميزة العرض مرة واحدة في الرسائل النصية، ولكن لا يبدو أن هناك أي أخبار أخرى حول موعد وصول الميزة أو ما إذا كانت ستصل بالفعل.

المصدر: مترو