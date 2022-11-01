Vivo تطلق أحد أفضل الهواتف لهذا العام

بدأت Vivo مؤخرا بتوسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد الذي صنف من بين أفضل أجهزة أندرويد التي ظهرت هذه السنة.

ويأتي هاتف vivo V25 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.9/73.5/8.6) ملم، وزنه 190 غ.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 مع واجهات Android 12، ومعالج MediaTek Dimensity 1300، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسة له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 4pda