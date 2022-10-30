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كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب آبل

العالم الرقمي و Social media

كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب آبل
youtube/YugaTech
صورة أرشيفية
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الحاسب الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون منافسا لحواسب "Air" التي تطرحها آبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi ستستعرض في 27 أكتوبر الجاري هواتفها الجديدة من فئة Redmi Note 12، وستكشف في نفس اليوم أيضا عن حاسب Xiaomi Book Air 13 الجديد.

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وسيتميز الحاسب وفقا للمعلومات المتوفرة بهيكل نحيف مصنوع من الألومينيوم  سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزنا.

وسيحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها "16:10"، ودقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ومعدل تحديثها 60 هيرتزا.

وسيزود بمعالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثاني عشر الحديث، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، كما سيجهز بمنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

المصدر: 3dnews

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