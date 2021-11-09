أبرز ما يميز جهاز Amazon الذكي الجديد المخصص للأطفال

اعتادت Amazon في السنوات الأخيرة على طرح كل ما هو جديد ومميز في عالم التقنيات المنزلية، لكن جهاز Glow الجديد حمل طابعا خاصا مقارنة بأجهزة اتصال الفيديو المنافسة.

وصممت Amazon جهازها الجديد ليكون ملائما للاستخدام من قبل الأطفال بشكل خاص، ولجعل مكالمات الفيديو المطولة أقل مللا وأكثر متعة بالنسبة للطفل إذ زوّد Glow بعدسة خاصة قادرة على عرض الألعاب على سجادة خاصة بمقاس 19 بوصة تقريبا، وعليها يمكن للطفل التحكم بالألعاب أثناء المكالمة.

ويتميز هذا الجهاز بنظام رقابة أبوية مميز، إذ يمكن برمجته ليكون قادرا على الاتصال بقائمة من الأجهزة التي يملكها أشخاص معينون، وهذه الأجهزة هي حواسب لوحية تعمل بنظامي أندرويد أو iOS .

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وحصل Glow على كاميرا ويب وشاشة بمقاس 8 بوصات و4 مايكروفونات مدمجة لإجراء مكالمات الفيديو، فضلا عن مكبرات صوت باستطاعة 10 واط تقريبا، كما زود ببرمجيات Amazon Kids Plus لتوفير الألعاب.

وتبيع Amazon جهازها في الولايات المتحدة حاليا بسعر 300 دولار تقريبا، ويحصل مالكوه على اشتراك مجاني لمدة سنة بخدمات Amazon Kids Plus، وكفالة مجانية لمدة عامين، وكفالة استبدال مدتها سنة واحدة.

المصدر: ixbit