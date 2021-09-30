Amazon تكشف عن روبوت مميز جدا للمنازل

كشفت شركة Amazon عن روبوتهاا الجديد Astro الذي صممته خصيصا ليكون أحد الأدوات الذكية التي تساعد الناس في االمنزل.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الروبوت الجديد صمم ليكون قادرا على التعامل مع التقنيات الحديثة التي صممتها Amazon للمنازل الذكية في السنوات الأخيرة، فضلا عن أنه مجهز بكاميرات خاصة لتمكن المستخدم من مراقبة منزله عن بعد عبر تطبيق خاص بالهواتف.

وحصل هذا الروبوت على تقنيات التعرف على الوجوه ومايكروفونات خاصة لتلقي الأوامر الصوتية، وكاميرات متطورة لإجراء مكالمات الفيديو، فضلا عن أنه يتحرك مع المستخدم داخل المنزل أثناء المكالمة المصورة.

كما جهز Astro بمساعد أليكسا الصوتي الذي يمكنه إطلاع المستخدم على حالة الطقس وحالة الحركة المرورية في المكان الذي يتواجد فيه، إضافة إلى تطبيقات ذكية تمكن صاحبه من مراقبة المؤشرات الصحية مثل النبض ومعدلات ضغط الدم.

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ويتوفر هذا الروبوت حاليا في متاجر Amazon الرسمية في الولايات المتحدة، وستطرح الدفعات الأولية منه بسعر 999 دولارا، أما الدفعات التي ستطرح منه نهاية العام الجاري فسيصل سعرها إلى 1449 دولارا.

المصدر: 3dnews