مايكروسوفت تعلن عن واحد من أفضل أجهزة 5G القابلة للطي

كشفت مايكروسوفت خلال حدثها التقني الأخير عن جهاز Surface Duo 2 الذي صنف كأحد أفضل الأجهزة الذكية القابلة للطي لهذا العام.

وتميز الجهاز الجديد بهيكل أنيق محمي بطبقات خاصة مطورة بتقنيات النانو لحمايته من الصدمات والخدوش، وجهز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال وتقنية Esim للاتصال بالشبكات الخلوية.

كما حصل الهاتف على شاشتي AMOLED منحنيتي الحواف، ترددهما يعادل 90 هيرتزا، ودقتهما (2688/1892) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم عليهما بواسطة قلم ذكي، كما تتميز الشاشتان بميزات عرض التطبيقات المختلفة في وقت واحد والتحكم بها فضلا عن إمكانية تشغيل لعبة على إحداهما والتحكم باللعبة عبر الشاشة الأخرى.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر SSD داخلية بسعات 128 و256 و512 غيغابيت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (16+12+12) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التثبيت والتقريب الرقمي للصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

وجهزت مايكروسوفت هذا الهاتف بمنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4449 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 23 واطا.

المصدر: 3dnews