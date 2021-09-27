تسريبات تكشف عن هاتف سامسونغ المنتظر

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن أحد هواتف Galaxy S التي ستطلقها سامسونغ قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج جديدة من الهواتف خريف العام الجاري هي : Galaxy S22 و S22+، و S22 Ultra، والنموذج الأكبر حجما من فئة Ultra سيحصل على تصميم شبيه بهواتف Galaxy Note التي أطلقت العام الجاري، وعلى هيكل بأبعاد 163.3/77.9/8.8 ملم، يزن 228 غ، مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

كما يفترض أن يجهز Galaxy S22 Ultra بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.8 بوصة، وبقلم S Pen الذكي الذي يمكن من خلالة الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرا وبعض تطبيقات الجهاز عن بعد.

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أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستحصل على مستشعرات متطورة لقياس معدلات الإضاءة المحيطة ومستشعر ليزري لقياس المسافات وأبعاد الأجسام، وستحصل على عدة عدسات دقة إحداها 200 ميغابيكسل.

ويفترض أن يطرح الجهاز بمعالجات Exynos 2200، وذواكر وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت تمكنه من العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G الحديثة.

المصدر: 3dnews