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OPPO تعلن عن منافسين جديدين لهواتف سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

OPPO تعلن عن منافسين جديدين لهواتف سامسونغ
youtube/Trakin Tech
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كشفت شركة OPPO عن مواصفات هاتفيها الجديدين اللذين يتوقع لهما أن يكونا منافسين بارزين لهواتف سامسونغ الحديثة.

وحصل كلا هاتفي F19 Pro و+F19 Pro الجديدان على شاشات AMOLED بمقاس 6.4 بوصة دقتها تعادل (2400/1080) بيكسل، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 5.

كما جهزتهما OPPO بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

OPPO تعلن عن منافسين جديدين لهواتف سامسونغ
youtube/Trakin Tech

وزوّد كلا الهاتفين ببطاريات بسعة 4310 ميلي أمبير، لكن بطارية F19 Pro تدعم ميزة الشحن السريع عبر شواحن 30 واطا بينما بطارية +F19 Pro تدعم ميزة الشحن السريع عبر شواحن باسطاعة 50 واطا.

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ويعمل الهاتفان بواجهات تشغيل ColorOS 11.1 مبنية على أنظمة "أندرويد-11"، حيث يعتمد F19 Pro على معالجات MediaTek Helio P95  وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، بينما يعتمد الجهاز الثاني على معالجات MediaTek Dimensity 800U وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين 128 غيغابايت.

المصدر: 4pda

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