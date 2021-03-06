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سامسونغ تعلن عن هاتف مصفّح بهيكل متين جدا

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن هاتف مصفّح بهيكل متين جدا
youtube/ Phonetech
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أعلنت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها المصفح الجديد Galaxy Xcover 5 الذي طورته ليتمتع بمواصفات جيدة وهيكل شديد المتانة.

وجاء هذا الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار أبعاده (147.1/71.6/9.2) ملم، ودعم بالمعدن والبلاستيك والمطاط القادر على امتصاص الصدمات.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع TFT بمقاس 5.3 بوصة، أبعادها "20:9" ودقة عرضها (1600/720)، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وجهزت سامسونغ هذا الهاتف بمعالج Exynos 850 العالي الأداء، وومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما حصل الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، ومجهزة بمصباح LED ثنائي، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit

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