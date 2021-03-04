أحدث التسريبات عن هواتف Xiaomi المنتظرة

حرصت Xiaomi في السنوات الأربع الفائتة على إطلاق هواتف بمواصفات ممتازة من أسرة Black Shark، وتنوي هذا العام أيضا الكشف عن نموذجين جديدين كليا من هذه الأجهزة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة ستطرح العام الجاري هاتفين جديدين لعشاق الألعاب الإلكترونية هما Blаck Shаrk 4 و Black Shark 4 Pro.

ومن المفترض أن يزوّد الهاتفين بمعالجات Snаpdragon 888 الحديثة وأجهزة موديم خاصة لتامين تبادل البيانات العالية السرعة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلا عن أنهما سيحصلان على منظومات تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء الاستخدام المطول.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن أجهزة Black Shark المنتظرة ستحصل على شاشات عالية الدقة بتردد يصل إلى 144 هيرتزا، مقاسها 6.67 بوصة، وعلى بطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وستعمل هذه الهواتف بأنظمة Andrоid 11 قابلة للتحديث.

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ولم تكشف Xiaomi عن المواصفات النهائية لهذه الهواتف أو موعد إطلاقها، لكن عددا من المواقع المهتمة بشؤون التقنية رجّحت أن يكون الإصدار في النصف الأول من العام الجاري على الأغلب.

المصدر: 3dnews