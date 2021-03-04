غوغل تدعم هواتفها الذكية بميزات جديدة

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف Pixel، سيوفر للأجهزة ميزات جديدة وعملية.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن التحديث الجديد سيوفر دعما لتقنية جديدة ستدعم ملحق الشحن اللاسلكي Pixel Stand الخاص بهواتفها.

ومع التحديث الجديد أيضا ظهرت ميزة Smart Compose أو الكتابة الذكية في هواتف Pixel العاملة في الولايات المتحدة، فضلا عن أن تطبيق Google Recorder في الهواتف بات يوفر ميزات النسخ الاحتياطي للملفات ومزامنها ومشاركة روابط التسجيلات.

ووفر التحديث للمستخدمين عددا من خلفيات الشاشة الإضافية التي تناسب مختلف الأحداث على مر العام، فضلا شاشات توقف إضافية تناسب أوقات النوم.

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن التحديث بات يوفر دعما خاصا للبرمجيات Kraken Sports التي تمكن المستخدم من استعمال حافظات خاصة للهواتف لاستخدامها في توثيق الصور والفيديوهات تحت الماء.

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وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد طرحت تحديثا سابقا لهواتفها اواخر العام الفائت حمل معه العديد من التعديلات أيضا، لكنه حرم بعض نماذج أجهزة Pixel من ميزة "التصوير الفلكي" التي كانت تتميز بها عن باقي هواتف أندرويد.

المصدر: 4pda