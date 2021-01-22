تحديث جديد لمتصفح Chrome يمنح المستخدمين ميزات إضافية

أعلنت غوغل مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح Chrome 88 القادر على العمل مع مختلف أنواع الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن التحديث الجديد حمل لمستخدمي Chrome العديد من الميزات الجديدة، فالنسبة لمستخدمي المتصفح مع أنظمة "ويندوز-10" تحسنت ميزات الوضع الداكن للمتصفح، وظهرت لديهم أشرطة تمرير داكنة جديدة، أما مستخدمي Chrome OS فقد حصلوا على ميزات جديدة للإعدادات السريعة للمتصفح.

ومع هذا الإصدار الجديد عطلت غوغل في متصفحها بعض التقنيات القديمة مثل بروتوكولات FTP، كما اختفى مشغل Adobe Flash من المتصفح أيضا، وأضيفت ميزة Tab Search.

ومع هذا التحديث بات بإمكان مستخدمي Chrome عبر أنظمة ويندوز و iOS و Chrome OS ضبط كلمات مرور الإنترنت الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر سهولة، كما بات المتصفح ينبه المستخدم في حال كان يستعمل كلمات مرور ضعيفة.

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وكانت غوغل قد أطلقت أواخر العام الفائت تحديثات جديدة لمستخدمي متصفحها عبر الأجهزة الذكية أيضا، وصححت في هذه التحديثات ثغرات برمجية كان من الممكن استغلالها لاختراق الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

المصدر: 3dnews