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Acer تعلن عن حواسب مميزة لمساعدة الطلاب في الدراسة عن بعد

العالم الرقمي و Social media

Acer تعلن عن حواسب مميزة لمساعدة الطلاب في الدراسة عن بعد
youtube/Chrome Unboxed
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في الوقت الذي باتت فيه الدراسة عن بعد أحد أساليب التعليم المتبعة في العديد من بلدان العالم حاليا لمكافحة انتشار الوباء، قررت Acer إطلاق حواسب مناسبة لهذا الغرض.

ومن بين أبرز الحواسب المناسبة لطلاب المدراس والجامعات التي استعرضتها Acer مؤخرا جاء حاسبا Chromebook Spin 511 و Chromebook Spin 512، اللذان حصلا على هياكل متينة وخفيفة الوزن مجهزة بشاشات تميل بزاوية 360 درجة لتتحول هذه الأجهزة إلى حواسب لوحية مناسبة لمتابعة المحاضرات أو التواصل عبر الفيديو.

وحصل Chromebook Spin 511 على شاشة بمقاس 11.6 بوصة بأبعاد "16:9" بينما زود الجهاز الآخر بشاشة بمقاس 12 بوصة بأبعاد "3:2"، وكلاهما محميتان بزجاج Corning Gorilla المقاوم للصدمات والخدوش.

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وحصلت هذه الحواسب على بطاريات تكفيها لتعمل 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وعلى منفذ USB 3.2 Type-C ومنفذ Type-A، وشرائح للاتصال مع شبكات Bluetooth 5.1 و Wi-Fi 6، وكاميرات بدقة 8 ميغابيكسل، ومعالجات Pentium Silver أو Celeron تعمل مع ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت.

المصدر: 3dnews

 

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