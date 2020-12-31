أبرز الهواتف والأجهزة الذكية لعام 2020

تنافس العديد من شركات التقنية هذا العام لإظهار قدرات أجهزتها الذكية في الكثير من المجالات، وللفت أنظار محبي الإلكترونيات بعدد لا بأس به من التقنيات التي لم تكن موجودة سابقا.

ومن بين الشركات التي حرصت على تقديم كل ما هو جديد في عالم الأجهزة الذكية هذا العام كانت شركة سامسونع، ومن بين أبرز هواتفها الجديدة هذه السنة كانت هواتف 20 Not التي حصلت معالجات جديدة من نوع +Qualcomm Snapdragon 865، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5، وجاء بعضها بكاميرا ثلاثية العدسة ذات قدرات تصوير فائقة بدقة (108+12+12) ميغابيكسل ومعدل تقريب رقمي يعادل 50X.

وأحد أفضل هواتف سامسونع المميزة لهذا العام كان هاتف Galaxy S20 FE المجهز بمعالج Exynos 990، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وطرح بسعر 630 يورو تقريبا، فضلا عن هاتف Galaxy A12 ذي المواصفات الممتازة والسعر المنافس.

ولم تقتصر إنجازات سامسونغ على الهواتف التقليدية أيضا، بل أعلنت عن خطتها لتطوير جهاز ذكي سيزود بشاشة كبيرة جدا قابلة للطي عند محورين، أي أنها عندما تطوى ستتشكل منها 3 شاشات صغيرة بحجم شاشات الهواتف المحمولة الذكية، إضافة لطرحها لهاتف Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي المخصص للعمل مع شركات الجيل الخامس الخلوية، وحاسب Galaxy Tab S7 Plus الذي صنف من بين أبرز الحواسب اللوحية لهذا العام.

أجهزة شركة آبل:

أفرحت شركة آبل عشاق منتجاتها العام الجاري بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية ومن بينها هواتف iPhone 12 بنسخها الثلاث المميزة والتي يدعم بعضها الاتصال بشبكات 5G، كما أعلنت عن جيل جديد من الحواسب المحمولة التي زودتها بمعالجات M1 التي طورها خبراؤها، فضلا عن عدد من الأجهزة الذكية المميزة مثل مساعد HomePod Mini المنزلي.

كما أشارت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن آبل سجلت براءات اختراع جديدة لتطوير ساعات ذكية ستكون مجهزة بكاميرات مدمجة في الشاشة وماسح لبصمات الأصابع أيضا، الأمر الذي افتقده مستخدمو Apple Watch لسنوات.

هواوي:

تألقت شركة هواوي هي الأخرى هذا العام بعدد من الأجهزة الذكية المتطورة والتي كان من أبرزها هاتف Mate 40 Pro الذي صنف كأقوى هواتفها تقنيا حتى الآن، كما كشفت عن ساعة Watch GS Pro الذكية التي نافست من خلالها ساعات آبل وسامسونغ، وتعمل حاليا على تطوير هاتف جديد قابل للطي لمنافسة أجهزة Galaxy Z Fold أيضا.

هواتف وساعات ذكية منافسة:

دخل مجال المنافسة في سوق الأجهزة الذكية هذا العام أيضا العديد من الشركات من بينها Xiaomi ، والتي أطلقت مجموعة واسعة من الإلكترونيات المتطورة من بينها هاتف Poco M3 بقدرات تصوير ممتازة، وهاتف Redmi Note 9T، إضافة إلى ساعة Mi Watch Lite، كما برزت شركة iQOО هي الأخرى بهاتف iQOО ، أما Lenоvo فأعلنت عن واحد من أفضل هواتف الألعاب في العالم حمل اسم Legiоn .

المصدر: RT