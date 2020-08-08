تعرف على أحدث هواتف Note التي كشفت عنها سامسونغ

خلال حدثها التقني الأخير أعلنت شركة سامسونغ عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية، من أبرزها كانت هواتف Note 20 الجديدة.

أول جهاز Galaxy Note 20 كشفت عنه سامسونغ خلال الحدث جاء بهيكل يزن 192 غ، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، ومصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة Super AMOLED Plus Infinity-0 بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1800) بكسل، ودمج في الشاشة ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وتبعا لسامسونغ فإن هذا الهاتف سيطرح بنوعين من المعالجات، أحدهما على الأغلب سيكون من نوع +Qualcomm Snapdragon 865، يضم ذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بحجم 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

وزود الجهاز أيضا ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنه بنصف ساعة فقط عبر تقنية Super Fast Charging، وبقلم ذكي للكاتبة والرسم على الشاشة، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة "بلوتوث-5" لنقل البيانات لاسلكيا بسرعة كبيرة، وبنظام تشغيل "أندرويد-10"، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC لنقل البيانات.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (46+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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والهاتف الآخر Galaxy Note20 Ultra يمتاز عن الجهاز الأول بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (108+12+12) ميغابيكسل بقدرات تقريب رقمي تعادل 50X، وبهيكل يزن 208 غ، مزود بشاشة Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض (3088/1440) بيكسل.

أما ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الجهاز فـ 12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128/256/512 غيغابايت، والبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit