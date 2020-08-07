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سامسونغ تكشف أخيرا عن Galaxy Z Fold 2 بمواصفات جديدة كليا

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تكشف أخيرا عن Galaxy Z Fold 2 بمواصفات جديدة كليا
youtube/Soldier Knows Best
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بعد طول انتظار كشفت سامسونغ خلال حدث رسمي عن تصميم وأهم مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2.

ومن أهم ما حصل عليه الهاتف الجديد هو شاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213x1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا، محمية بزجاج UTG  الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

أما الأمر المهم الآخر في هذا الهاتف هو الشاشة الخارجية التي أتت بمقاس 6.2 بوصة، أي أكبر بكثير من الشاشة الخارجية لهواتف Galaxy Z Fold من الجيل الأول، ما سيمكن المستخدم من استعمالها بسهولة لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon +865، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وببطارية يمكن شحنها  بسرعة عبر شاحن سلكي باستطاعة 25 واطا.

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كما زودته سامسونغ بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الحافة الجانبية من الهيكل، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل،وبكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، إضافة إلى نظام تشغيل Android 10 مع واجهات One UI 2.1.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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