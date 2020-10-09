 
مباشر

هواوي تطلق ساعة ذكية متينة ومتطورة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق ساعة ذكية متينة ومتطورة
youtube/Michael Elsegood
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owhb

أعلنت علامة Honor التابعة لهواوي عن ساعتها الذكية الجديدة Watch GS Pro التي حصلت على مواصفات تجعلها من أجود الساعات وأكثرها متانة وعملية.

وحصلت هذه الساعة على هيكل معدني متين مقاوم للصدمات مصنوع وفق معايير MIL-SDT-810G العسكرية، يزن 45.5 غ دون الحزام الخاص بتثبيته على معصم اليد.

وزودت هذه الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة بدقة عرض (454/454) بيكسل، ونظام عزل خاص يحميها من الماء والغبار، وأنظمة تشغيل مبنية على +Android 5.0 و +iOS 9.

كما جهزت بمايكروفونات ومكبرات صوت للرد على المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، وبحساس لقياس سطوع الإضاءة، وحساسات لقياس الارتفاعات وتحديد المواقع، وتقنيات لقياس معدلات نبض قلب المستخدم ومعدلات الخطوات التي يقطعها يوميا.

هواوي تطلق ساعة ذكية متينة ومتطورة
youtube

ويمكن لهذه الساعة الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Bluetooth 5.1، أما ذاكرة الوصول العشوائي فيها فأتت بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت.

إقرأ المزيد
شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة
شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة

وتبعا لمطوري هذه الساعة فإن المعايير التي طور بها هيكلها تحمي الهيكل ومكوناته من الماء والغبار وتقلبات الضغط المحيط، وتحمي الشاشة والمكونات الداخية من الصدمات وحتى الأشعة المؤذية الناجمة عن أشعة الشمس.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا