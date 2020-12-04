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سامسونغ تطور جهازا ذكيا بمواصفات فريدة!

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطور جهازا ذكيا بمواصفات فريدة!
youtube/LaterClips
صورة أرشيفية
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نشرت شركة سامسونغ مؤخرا صورا ومعلومات عن تصميم هاتف تطوره ليكون واحدا من أغرب الأجهزة الذكية حاليا وأكثرها تطورا.

وتشير الصور التي سربت لتصميم الهاتف الجديد إلى أن الجهاز سيزود بشاشة كبيرة جدا قابلة للطي عند محورين، أي أنها عندما تطوى ستتشكل منها 3 شاشات صغيرة بحجم شاشات الهواتف المحمولة الذكية.

وسيوفر التصميم المميز للجهاز إمكانية استعماله كحاسب لوحي وكهاتف بنفس الوقت، كما أن الشاشات التي تطوى باتجاهات مختلفة ستمكن من استعمال الهاتف لعرض أكثر من فيديو أو استخدام أكثر من تطبيق معا.

وترى العديد من المواقع المختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تسعى من خلال هذا الجهاز إلى دخول سباق جديد في عالم الهواتف القابلة للطي، وخصوصا أن شركات أخرى مثل TCL كانت قد طرحت مثل هذ الفكرة مطلع العام الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد أطلقت مؤخرا أيضا هاتف W21 5G القابل للطي، وزودته بتفنيات ليكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبشاشة Dynamic AMOLED مرنة عالية الدقة تدعم تقنيات +HDR10.

المصدر: mobilereview

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