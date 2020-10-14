آبل تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

خلال حدثها التقني الأخير كشفت شركة آبل عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية الذي حصل على مواصفات متطورة وتصميم أنيق ومميز.

وحصل مساعد HomePod Mini الجديد على هيكل كروي صغير طوله 8 سنتيمترات تقريبا، مزود بشاشة لمسية من الأعلى يمكن من خلالها التحكم بمستويات الصوت والعديد من الميزات الأخرى.

وزود هذا الجهاز بمكبرات صوت ممتازة، وتقنيات رقمية خاصة طورتها آبل لتمنحه قدرات مميزة في توزيع الأصوات.

ويمكن لهذا الجهاز الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة اللاسلكية عبر تقنية البلوتوث، كما يمكن التحكم به لاسلكيا عبر مساعد Siri الصوتي الخاص بأجهزة آبل.

ومن خلال هذا المساعد يمكن للمستخدم الرد وإجراء المكالمات الهاتفية، أو معرفة حالة الطقس والازدحام على الطرقات، كما يمكن لـ HomePod Mini العمل مع خدمات Apple Music و iHeartRadio و TuneIn و Amazon Music.

المصدر: ixbit