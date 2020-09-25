سامسونغ تعلن عن أحدث هواتف "Galaxy S" المتطورة

كشفت شركة سامسونغ رسميا عن هاتفها الأحدث Galaxy S20 FE، الذي حصل على مواصفات متطورة، وجاء بسعر منافس مقارنة بالأجهزة الذكية من نفس الفئة.

وحصل الجهاز الجديد على هيكل من المعدن والزجاج، مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وزنه 190 غ، وأبعاده (159.8/74.5/8.8) ملم.

وزوته سامسونغ بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بكسل، وتردد 120 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات+HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Exynos 990 ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G77 MP11، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ودعمته سامسونغ ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ Type-C 1.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح بعدة ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأخضر والسماوي والأحمر ، وبسعر 630 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena