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Xiaomi تعلن عن واحد من أفضل الهواتف بسعر رخيص ومنافس!

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تعلن عن واحد من أفضل الهواتف بسعر رخيص ومنافس!
youtube/Frankie Tech
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قررت شركة Xiaomi منافسة سامسونغ وهواوي، وأعلنت عن هاتف بمواصفات ممتازة سعره نحو 130 دولارا فقط.

ومن أكثر ما يميز هاتف Poco M3 هو هيكله المقاوم للماء والغبار، والذي زود بطبقات بلاستيكية خارجية خشنة الملمس تجعله لا ينزلق بسهولة من يد المستخدم.

ويأتي هيكل هذا الهاتف بوزن 198 غ، وبأبعاد (162.3/77.3/9.6) ملم، أما الشاشة فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6,53 بوصة، بدقة عرض تعادل (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 12، ومعالج Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ومن المميز في هذا الهاتف أيضا هو تصميم الإطار الخلفي الذي ثبتت فيه الكاميرا الأساسية، والكاميرا الأساسية نفسها، والتي أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) مبغابيكسل.

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وحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit

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