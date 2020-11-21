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أحدث هواتف 5G المنافسة من شركة Realme

العالم الرقمي و Social media

أحدث هواتف 5G المنافسة من شركة Realme
youtube/Tech Spurt
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أزاحت شركة Realme الستار عن أحدث أجهزة 5G الذي ستنافس من خلاله هواتف سامسونغ وهواوي الحديثة.

ويأتي هاتف Realme 7 5G بهيكل أنيق مصنوع من الزجاج والمعدن، مقاوم للماء والغبار، ومحمي من الرطوبة والخدوش، أبعاده (162/75/9) ملم، ووزنه 195 غ.

وزود هذا الجهاز بشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) ميغابيكسل، وترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 480 شمعة/م.

وضمن الأداء الممتاز له معالج Dimensity 800U 5G ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3.

كما زودته Realme بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة مثبت على جانب الهيكل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit

 

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