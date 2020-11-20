العملاقة Xiaomi تتحدى سامسونغ بهاتف آخر

تخطط شركة Xiaomi لإطلاق هاتف جديد قادر على العمل مع شبكات 5G، لتنافس فيه أحدث هواتف سامسونغ الموجودة في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق العالمية باسم Redmi Note 9T، وسيحمل رمز Dimеnsity 800U.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة IPS بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 450 شمعة/م.

💠REDMI UPDATE 💠



✔️Redmi Note 9 Series Launching in China On November 26th



😍 Are you excited 😍#Xiaomi#Redmi#RedmiNote9pic.twitter.com/xGL5MaJzHS — Suyesh Pathak(Tech Cosmos) (@Tech__Cosmos) November 19, 2020

وسيضمن الأداء السريع والتعامل السلس مع الشبكات فيه معالج ثماني النوى من نوع Snаpdragon 750G، تردده يعادل 2.4 غيغاهيرتز، وذاوكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وشريحة موديم مخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

كما سيحصل هذا الهاتف على نظام تشغيل "أندرويد-10"، مع واجهات تشغيل МIUI 12، وعلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22 واطا.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة، دقة إحدى عدساتها 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4pda