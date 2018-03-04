شاي الفواكه.. نعمة أم نقمة؟

اكتشف علماء أمريكيون المخاطر الجسيمة لتناول شاي الفواكه الذي انتشر في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

ووجد أخصائيون من الكلية الملكية في لندن، أن استخدام مثل هذه المشروبات (شاي الفواكه والمياه الغازية المنكّهة) بين وجبات الطعام، يزيد من خطر تآكل الأسنان بسبب الحموضة الزائدة التي تحتويها هذه المشروبات.

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وتم الحصول على هذه النتائج من دراسة أجراها العلماء، وشارك فيها 300 شخص يعانون من أمراض أسنان شديدة الحدة.

وأكد العلماء أيضا مخاطر شرب شاي الفواكه والمياه المحلّاة المنكّهة، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، بين وجبات الطعام الرئيسية. وقالوا أيضا إن تناول هذه المشروبات أثناء الطعام يقلل من خطرها بنسبة النصف تقريبا.

كما ينصح العلماء بالابتعاد عن عادة شرب الماء أو الشاي المضاف إليه قطعا من الليمون لنفس الأسباب الآنفة الذكر.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو