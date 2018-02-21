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بدينة مدمنة على شرب مياه غازية تتحول إلى رشيقة

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بدينة مدمنة على شرب مياه غازية تتحول إلى رشيقة
Globallookpress digifoodstock.com/CTK
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أعلنت كلوديا كاتاني من مدينة الفورادا البرازيلية، انها فقدت 60 كلغم من وزنها بعد ان تركت تناول المياه الغازية الخالية من السكر.

وتفيد ديلي ميل، بأن تناول مواد غذائية غير صحية ومشروب الكوكا كولا زيرو، تسبب في زيادة وزن المرأة إلى 130 كلغم وهي أم لثلاثة أطفال .

واعترفت كلوديا بأنها كانت تتناول في اليوم لترين وأكثر من هذا المشروب مبررة ذلك بعدم احتوائه على السكر. حتى أصبح وزنها الزائد موضع سخرية من قبل الآخرين، ما أجبرها على الامتناع عن الخروج من البيت إلا نادرا.

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وتشير كلوديا موضحة، بأنها من عائلة فقيرة وكان والداها يفضلان إطعامها وجبات رخيصة سريعة، ومنذ ذلك الحين بدأ إدمانها عليها. وتضيف ومن أجل التخلص من الوزن الزائد قررت التخلي عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية بجميع أنواعها، وبدأت تمارس الرياضة، حيث فقدت بنتيجة ذلك 60 كلغم من وزنها خلال 18 شهرا.

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