لماذا لا نفقد الوزن رغم اتباع الحمية؟

كشف العلماء عن السبب الرئيس لعدم فقدان الإنسان للوزن في كثير من الحالات رغم اتباع الحمية الغذائية الصحية.

واستطاع الباحثون من جامعة بون في ألمانيا تحديد أسباب فشل بعض الناس في خفض أوزانهم وتعرضهم لمشاق كبيرة في ذلك.

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وأرجعوا السبب لآليات حماية الجسم الداخلية التي تعتبر الانخفاض الحاد في نسبة الدهون والكربوهيدرات المتناولة بالنسبة للجهاز المناعي لدى الإنسان بمثابة عدوى (مرض) خطيرة، تؤدي لتفاعل الجهاز المناعي لمقاومتها.

وقال العلماء إن اتباع نظام حمية غذائية معينة لسنوات عديدة يؤدي لـ "إعادة برمجة" خلايا الجسم وأجزاء من جيناتها، كما أن الجسم يفسر الانتقال إلى نظام غذائي صحي الذي يؤدي إلى إجهاد (ضغط نفسي)، على أنه تهديد خارجي للصحة.

وينصح الباحثون الأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد لديهم، بإجراء الفحوصات اللازمة لاختيار أنظمة الحمية الغذائية الصحية التي تختلف من جسم لآخر حسب خصائصه البيولوجية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو