ما هو ميزان الجسم الداخلي؟

نشرت مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences‎" بحثا لعلماء من جامعة غوتنبرغ السويدية اكتشفوا فيه "ميزانا داخليا" للفقاريات ينظم وزن الجسم.

فقد أجرى الأخصائيون تجربة قاموا من خلالها بزرع كبسولات ثقيلة الوزن في أجسام فئران التجارب. وبعد أسبوعين أشار العلماء إلى أن حيوانات الدراسة ذات "الوزن الزائد الاصطناعي" خفضت من أوزانها بامتناعها عن الطعام ما أدى لـحرق الدهون الموجودة في أجسادها.

إقرأ المزيد

ولاحظ العلماء أن الفئران التي زرعت في كبسولات الوزن الزائد فقدت وزنا مماثلا تماما للوزن الزائد.

وتوصل الباحثون في نهاية هذه التجربة إلى أن الجسم يملك آلية ترصد الوزن الزائد ثم ترسل إشارات إلى الدماغ حول ضرورة الحد من تناول الطعام.

ويتوقع العلماء أن هذه العملية تتحكم بها الخلايا العظمية (نوع خاص من الخلايا الموجودة داخل الانسجة العظمية للفقاريات بما في ذلك البشر) وهذا ما يدل على أن الميزان الداخلي للجسم يقوم بحماية الإنسان في أغلب الأحيان من التعرض للإجهاد والأمراض.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو