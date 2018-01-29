أطباء: السكر ضار لعمل الدماغ

أكدت مجموعة أطباء من بريطانيا والصين أن ارتفاع معدلات السكر في الدم يضر بالوظائف الإدراكية للدماغ.

وتوصل الأطباء لتلك النتائج بعد دراسات أجروها على مدار 10 سنوات شملت نحو 2000 شخص، راقبوا خلالها معدلات السكر في دمائهم وتأثيرها على عمل الدماغ والجملة العصبية.

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وبمقارنة النتائج والبيانات، تبين أن الأشخاص الذين يعانون على مدار بضع سنوات من مشاكل ارتفاع معدلات السكر في الدم، يظهر لديهم اضطراب في عمل الجملة العصبية، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل الدماغ والقدرات الذهنية والإدراكية لديهم.

ونوه الأطباء إلى أن دراساتهم السابقة بينت أيضا أن عوامل أخرى تلعب دورا في التأثير على عمل الدماغ كالتدخين والإفراط في شرب الكحول والتعرض للضغوط النفسية الدائمة، الناجمة عن العمل أو الظروف الحياتية. كما أن للتعليم والقراءة باستمرار دورا هاما في تطوير القدرات الإدراكية للأشخاص.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر