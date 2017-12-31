أهم ميزات القهوة الباردة

نشرت مجلة "Scientific Reports‎" مقالة كشف فيها العلماء ميزات تحضير القهوة في الماء البارد وتأثيرها على الصحة.

إذ قارن علماء من جامعة توماس جيفرسون في الولايات المتحدة تحضير أنواع مختلفة من القهوة وبشتى الطرق المعروفة بالماء البارد والساخن، فوجدوا أن تحضير القهوة بالماء البارد يؤدي إلى تحرير كمية أكبر من الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

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وبينت التجارب أن فعالية استخلاص هذه المواد من القهوة متعلقة بدرجة تحميصها وليس له علاقة بخشونة أو نعومة طحنها.

وفي إطار هذا البحث قام الكيميائيان ميغان فولير ونانيني راو بتحليل ومقارنة الطرق العديدة في تحضير القهوة فتبين لهم أن الماء البارد يحافظ على مكونات القهوة المختلفة مثل الكافيين وحمض الكلوروجينيك في حبوبها، ولا يجعل المشروب مركز بهاتين المادتين إلا بعد 6 إلى 7 ساعات.

وكما أكد الباحثون فإن تحضير القهوة بهذه الطريقة (بالماء البارد) التي تستمر لعدة ساعات يقلل من حموضتها ويجعلها حلوة المذاق.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو