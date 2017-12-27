"صيام الماء".. أخطر الأنظمة الغذائية

أعرب خبراء التغذية عن قلقهم بشأن اتباع نظام غذائي جديد يحظر كل شيء ما عدا الماء والقهوة والشاي.

وتعتمد حمية "صيام الماء" على محاولة إنقاص الوزن عن طريق اعتماد المشروبات الثلاثة (الماء والقهوة والشاي) كبديل للطعام، وقد أصبح هذا النظام الغذائي شائعا للغاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حيث يستخدم الآلاف هاشتاغ "#waterfast"، للحديث عن النتائج التي توصلوا إليها وتشجيع الآخرين على اتباع الحمية ذاتها.

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لكن الخبراء حذروا من أن هذا النظام الغذائي "هو الأكثر خطورة على الإطلاق" حيث أنه يتسبب في أضرار كثيرة للصحة.

وأشار خبير اضطراب الأكل جوان لابينر، إلى أن صيام الماء يرتبط بمشاكل صحية مثل فقدان الشهية، قائلا إنه يجب تجنبه خاصة لدى مرضى السكري أو من يعانون من أمراض القلب، وقد يؤدي هذا النظام القاسي للضعف العام والهزال وهبوط الدورة الدموية.

وزعم الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحمية الغذائية فعالة للغاية حيث تحدث البعض عن أن بشرتهم بدت "مذهلة"، وقال آخرون إنهم تمتعوا بنوم جيد منذ بدء اتباع الحمية، وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن متبعي هذا النظام الغذائي شجعوا الآخرين على اتباعه نظرا لنجاعته، لكن خبراء التغذية يوصون من يرغب في إنقاص وزنه ألا يفقد أكثر من كيلوغرام واحد في الأسبوع، للحصول على نتائج مستدامة.

وقال لابينر إن الجسم الذي يتبع نظام صيام الماء يواجه حالة طوارئ حيث ينشأ نوع من الخلل في الأنشطة الحيوية بالجسم.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني