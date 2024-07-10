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    الصحة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:53 GMT

    أعراض نقص فيتامين B2 في الجسم

    أعلن الدكتور ميخائيل ليبيديف أن الأمراض الجلدية والتهاب الشفاه وتساقط الشعر وكذلك التهاب العينين وظهور تقرحات على الغشاء المخاطي للعين قد تشير إلى نقص فيتامين В2 في الجسم.

    أعراض نقص فيتامين B2 في الجسم



    ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يعتبر نقص فيتامين В2 (الريبوفلافين) ظاهرة نادرة إلى حد ما، ولكنه يحدث لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء. ويمكن حينها ملاحظة الأعراض التالية: آفات جلدية، تكوين قشور على الشفاه (التهاب الشفاه)، تساقط الشعر، تقرحات على الغشاء المخاطي للعين. والأشخاص الذين تخلوا عن تناول المنتجات الحيوانية هم ضمن مجموعة الخطر".

    ووفقا له، عند نقص هذا الفيتامين في الجسم فترة طويلة يتطور التنميل في الأطراف والضعف العضلي وآلام حادة في العضلات وتشنجات ونقص الكريات الحمراء في الدم.

    ويشير الطبيب إلى أن فيتامين В2 يساهم في إنتاج الإنزيمات التي تشارك في تركيب البيريدوكسين، والتفاعلات الحمضية، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والغلوبيولين المناعي (الأجسام المضادة)، ويشارك في شطر الدهون وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، ويحمي الجلد والعينين والجهاز العصبي من التلف.

    ومصادر فيتامين В2 وفقا له، هي الجبن، والجبن القريش، والبيض، والفطر، والحليب ومنتجات الألبان السائلة، والأسماك، والدواجن، واللحوم الحمراء، وكبد البقر، والحنطة السوداء، والأرز، والملفوف الأبيض، والخميرة.

    المصدر: Gazeta.Ru

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