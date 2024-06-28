"فائدة مفاجئة" لحجم الثدي الصغير لدى الأمهات

اكتشف باحثو جامعة وارسو أن النساء المرضعات ذوات الثدي الأصغر ينتجن حليبا يحتوي على تركيز أعلى من اللاكتوز.

يعد اللاكتوز مكونا أساسيا في حليب الثدي، حيث يوفر حوالي 40% من الطاقة التي يحتاجها الرضع، ويدعم نمو الجهاز العصبي المركزي. كما أنه يساعد الأطفال على امتصاص الكالسيوم والحديد.

وجنّدت الدراسة 137 امرأة، مع جمع بيانات مفصلة عن كل أم ورضيع. كما قاس فريق البحث حجم الثدي، في حين تم جمع عينات حليب الثدي وتحليلها في المختبر.

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واكتشف الباحثون أن حجم الثدي الأصغر يدل على وجود مستويات أعلى من اللاكتوز في الحليب، مقارنة بالثدي الأكبر حجما.

ولم يُعثر على صلة بين حجم الثدي وكثافة طاقة الحليب أو محتوى البروتين أو الدهون.

وقال الباحثون إن العوامل الهرمونية قد تفسر النتائج التي توصلوا إليها، حيث رُبط حجم الثدي الأكبر بارتفاع مستويات هرمونات الأوستراديول والبروجستيرون، والتي يمكن أن تقلل من إنتاج الحليب بشكل عام وتمنع تكوين اللاكتوز.

وأوضح الفريق أن هذه الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة سلبية بين تركيز اللاكتوز في حليب الثدي وحجمه.

نشرت الدراسة في المجلة الأمريكية لعلم الأحياء البشري.

المصدر: ديلي ميل